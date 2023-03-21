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Altınovalı Minik voleybolcular, namağlup şampiyon

Yalova Altınova Belediyespor Voleybol Mini Kız Takımı, Yalova İli Kulüpler Arası Mahalli Voleybol Ligde namağlup şampiyon oldu.


Altınova Belediyespor Voleybol Mini Kız Takımı, Yalova İli Kulüpler Arası Mahalli Voleybol Ligde namağlup şampiyon oldu. Kız takımını ilk kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral oldu. Başkan Oral, “Çıktıkları tüm maçları kazanarak Yalova Ligini namağlup tamamlayıp şampiyonluğunu kazanan Altınova Belediyespor Minik Kız Voleybol Takımımızı ve teknik heyetini tebrik ediyor, emekleri ve hırsları için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Altınova Belediyesi Voleybol Hocası Yasemin Özaltın ise şu cümleleri kurdu


"Takımım çok değerli bir şampiyonluk elde etti. Emeklerinin karşılığını alan ve umudunu hiç kaybetmeyen, ilçemizi en güzel şekilde temsil eden minik takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bizlere yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.”

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