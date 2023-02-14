Altınovalı minikler de depremzedeler için tek yürek oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde de çocuklar depremzedeler için tek yürek oldu. Altınova Belediyesi yardım kampanyasına destek olan miniklerden kimi eşyalarını kimi de kumbaralarındaki paraları tereddüt etmeden depremzedelere bağışladı.

Depremin ilk anlarından itibaren duygu dolu notlarla bölgeye yardım gönderen çocuklar duyarlı davranışlarıyla herkese örnek olmaya devam ediyor. O yüreği kocaman çocuklardan birisi de babası gönüllü iş makinası operatörü olarak deprem bölgesinde çalışan Yiğit Ali oldu. Altınova Belediyesi'ne annesi ile giden Yiğit Ali, depremzede ulaştırılmak üzere kumbarasını görevlilere teslim etti. Yiğit Ali'nin örnek davranışı herkesin takdirini topladı.

Yiğit Ali nezdinde depremin ilk saatlerinden itibaren adeta seferber olan tüm çocuklara teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kocaman yürekli çocuklarımız, umutlarımız var bizim. Cansınız, canımızsınız. Bu felaketi, bu zor günleri birlikte aşacağız. Dayanışma ve yardımlaşma geride bırakacağız. Duaları ve destekleri için herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler Altınova'm, Birlikteyiz Türkiye'm” diye konuştu.