“Altınova'mıza yine çok önemli eserleri kazandırmaya devam edeceğiz”

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova'mızı adına layık AltınŞehir yapmak için 2022-2023 yıllarında ilçemize yine çok önemli eserleri kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Oral, 2022-2023 yılı yatırımlarını ve projelerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve İlçe Başkanı Hasan Zafer de katıldı. Büyükgümüş burada yaptığı konuşmada tersanelerle sanayide önemli bir noktada olduğuna dikkati çekerken ilçedeki arkeolojik kazıların da önemine vurgu yaptı. İlçenin meyvecilikte de önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Büyükgümüş, Altınova'da bir çok alanda çoklu gelişimin sağlandığına da söyledi.

İl Başkanı Muğlim Bağatar ise Altınova'nın ismi gibi altın bir değere sahip olduğunu dile getirerek, “Sadece 2022-2023 yılları arasında Altınova ilçemize belediye ve iktidar olarak 250 milyon TL'lik yatırım getiriyor, devamının müjdesini veriyoruz. Altınova ve Altınovalılar bizim göz bebeğimiz. Onun için Altınova'nın gelişmesi ve büyümesinin artarak devam etmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Ardında Başkan Oral ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Oral, 2022 yılında başlayıp 2023 yılına kadar tamamlayacakları altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal ve kültürel yatırımlarla Altınova'nın bölgenin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Tersaneler, Osmangazi Köprüsü, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bahçesi'nin ilçenin gurur kaynağı olduğunu anlatan Oral, ilçeye yeni eserler kazandıracaklarını vurguladı.

Altınova'ya yeni eserler kazandıracaklarını söyleyen Dr. Metin Oral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet Konağı'nı ilçemize kazandırdık. Düğün salonumuzu, devlet hastanemizi, SGK binamızı, Denizcilik Meslek Lisesi ve kampüsünü, spor salonumuzu, halı saha ve gençlik merkezimizi, FİFA standartlarında stadyumumuz ile spor tesislerimizi, semt sahalarımız, çocuk parklarımız, su terfi istasyonlarımızı, taziye evimizi, bölgemizin en modern belediye hizmet binamızı halkımızın hizmetine sunduk. Hersek Mahallesi'nde, Altınova Belediyesi mülkiyetinde bulunan, 2. derece arkeolojik SİT alanında kalan yerde, bilimsel kazı çalışmaları süresince kullanılmak üzere kazı evi alanını oluşturduk. İktidarımızın öncülüğünde kurulan tersaneler, Osmangazi Köprüsü, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi projeleriyle Altınova sınırlarını aşmış, sadece ülke gündeminde değil, dünyada da adından söz ettirmeye başlamıştır. Hiç durmadık. Halkımızdan aldığımız emaneti ilerilere taşımak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti teşkilatlarımızdan, milletvekillerimizden, hükümetimizden, sanayicimizden ve ilçe dinamiklerimizden aldığımız güç ve destekle Altınova'mızı adına layık AltınŞehir yapmak için 2022-2023 yıllarında ilçemize yine çok önemli eserleri kazandırmaya devam edeceğiz.”