Altınova'nın yeni emniyet müdürü kuşları izledi

Yalova Altınova İlçesi'nin ilk Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, ilçeyi tanıma turlarına başladı. Altınova İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, eşi Serpil Seçer ile birlikte Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezerek, yetkililerden bölge hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer ve eşi Serpil Seçer, Türkiye'nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan 246 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagününü gezdiler. Emniyet Müdürü Seçer, bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Hersek Lagünü hakkında bilgi aldı.

7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden Seçer Çifti, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.