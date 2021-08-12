Altınova'ya yeni Anadolu Lisesi binası yapılacak

Yalova'nın Altınova ilçesinde yıkılan sağlık ocağının yerine Anadolu Lisesi için 16 derslikli yeni bina yapılacak.

Sağlık ocağının yeni hizmet binasına taşınmasının ardından eski bina yıkıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen araziye yeni Anadolu Lisesi binası yapılacak. Yeni okul binasının 16 derslikli olacağını bildiren Millî Eğitim Müdürü Zeki Sitar, zeminin üstünde 3 katlı okul binası, spor solunu, konferans salonu, mescidin de bulunacağını, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde binanın tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Zeki Sitar, “İlçemiz eğitimine büyük katkı sağlayacak bu projeyle derslik başına düşen öğrenci sayısının asgariye indirilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri sağlayacaktır” diye konuştu.

Mevcut Anadolu Lisesi binasında öğrencilerin zor şartlarda eğitim gördüğünü söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yeni bina için teşebbüste bulunduk. Yeni okul binası ihtiyacımızı bakanlığımıza bildirdik. Eski sağlık ocağımızın olduğu yere yeni Anadolu Lisesi binamızı yapacağız. Her zaman öğrencilerimizin, gençlerimizin yanında olduk. Onlara en iyi şartları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

İlçenin eğitim ve öğretim alanında önemli bir projeye daha imza atıldığını dile getiren Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Öğrencilerimizin iyi yetişmesi için ne lazımsa yapıyoruz. İlçe olarak eğitim için seferber olmuş durumdayız. Her zaman öğrencilerin, okulların hizmetinde olan belediye başkanımıza, eğitim gönüllülerimize eğitime verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.