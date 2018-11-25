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Amatör maçta kavga: Yaralanan 1 oyuncu hastaneye kaldırıldı

Yalova’da amatör ligde Acarspor ile Yeşilovaspor arasında oynanan maçta kavga çıktı.

Yalova'da amatör ligde Acarspor ile Yeşilovaspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Olaylar sonucunda bir futbolcu hastaneye kaldırıldı.


Amatör Lig'de Acarspor ile Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Maç esnasında çıkan gerginlik polisin araya girmesiyle önlenirken, maç sonunda polis ekipleri ile futbolcular arasında da gerginlik yaşandı. Olaylarda Yeşilovasporlu futbolcu Yasin Göksu, kırılan cam nedeniyle kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayları güçlükle yatıştırırken yaşanan gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

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