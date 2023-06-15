Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef Uluslar Ligi şampiyonluğu

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Polonya'da düzenlenecek Ampute Futbol Uluslar Ligi için yaptığı açıklamada, "Biz ampute futbolun zirvesindeyiz, yerimizi korumak için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Polonya'da 16-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Uluslar Ligi öncesi Yalova'da hazırlık kampı yapan Ampute Futbol Milli Takımı son antrenmanını Akköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir kamp geçirdiklerini ve bugün Polonya'ya uçacaklarını dile getirdi. İlk maçta İngiltere ile karşılaşacaklarını anlatan Temiz, şöyle konuştu:

"Biz ampute futbolun zirvesindeyiz. Yerimizi korumak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Oynadığımız her müsabaka bizim için final niteliğinde, hazırlık maçı da olsa. Dolayısıyla Türkiye'nin zirvedeki yerini korumak için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. 10 Haziran 2024'te Avrupa Şampiyonası var. Şampiyonluk unvanını sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden planlamalarımızı yapıp şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp, şampiyon olmayı hedefliyoruz."

Lig yeni bittiğini ve oyuncuların bu nedenle biraz yorgun kampa geldiğini anlatan İsmail Temiz, "Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak arkadaşlarımızı daha iyi motive edip keyifle antrenmanlarda çalışması sağlandı. Dolayısıyla takımın motivasyonu iyi. Neşeli istekliler. Bu da bizi teknik heyet olarak mutlu ediyor" dedi.

Rahmi Özcan: "İlk Uluslar Ligi kupasını ülkemize getirmek istiyoruz"

Kaptan Rahmi Özcan hazırlık için çok vakitlerinin olmamasına rağmen iddialı olduklarını belirtti. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının olduğunu hatırlatan Özcan, "İlk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde de bu taçlandırmak istiyoruz. İlk Uluslar Ligi kupasını ülkemize getirmek istiyoruz. Hem dünyada hem de Avrupa'da yerimiz korumak istiyoruz" diye konuştu.

Milli sporcu Savaş Kaya da kupayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Şu anda dünyanın ve Avrupa'nın en iyisiyiz. Zirvede kalmak istiyoruz. Bunun için de mücadele vereceğiz. İlk kez düzenlene bu kupayı da alıp ülkemize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.