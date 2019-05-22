İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arabaya taktıkları karasabanla tarla sürdüler

Yalova’da bir vatandaş arabasının arkasına taktığı karasabanla tarla sürdü.

Yalova'da bir vatandaş arabasının arkasına taktığı karasabanla tarla sürdü. Daha önceden hayvanların çektiği karasaban teknoloji ile buluştu.


Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Ramazan Tekin adlı vatandaş tarlasını sürmenin ilginç bir yolunu buldu. Tekin daha önceden hayvanlar tarafından çekilen karasabanı tarlasına götürerek arabasının arkasına bağladı. Ardından sabanı çekmeye başlayan Tekin tarlasını bu şekilde sürdü. Karasabanın teknoloji ile buluştuğu bu anları da cep telefonu ile kaydeden Tekin bu yöntemle bir çok çiftçiye de örnek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.