Armutlu 2 sağlık tesisine kavuştu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 sağlık tesisi daha hizmet vermeye başladı. Sağlık tesislerinin açılışını Yalova Valisi Muammer Erol gerçekleştirdi.

Armutlu Toplum Sağlığı Merkezi Makbule Şemsettin Kar Ek Hizmet Binası ve Makbule Şemsettin Kar Armutlu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Armutlu Kaymakam Vekili Vehbi Bakır, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halim Ömer Kaşıkçı, Sağlık İl Müdürlüğübaşkan ve başkan yardımcıları, Armutlu İlçe kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sağlık çalışanları ve Armutlu halkı katıldı. Tesislerin açılışında kısa bir konuşma yapan Yalova Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halim Ömer Kaşıkçı, “Hizmete giren her sağlık tesisi ile sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hızı da artıyor. Bugün Armutlu ilçemize kazandırılan bu 2 tesiste ilçemize önemli hizmetler verecek” dedi.

Sağlık tesislerinin bağışçısı olan Makbule Kar da bir konuşma yaptı. Kar konuşmasında, “Ben bu hayrı varlıkta yapmadım. Niyet ettim Allah da yardım etti. Bu hayır böylece gerçekleşti” diye konuştu.

Bu tip bağışların artmasını beklediklerini dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol, "Asıl zenginlik işte budur. Vatandaşlarımızın hizmet alacağı böyle bağışlarımızın artmasını temenni ediyoruz. Paylaşmak ile hem zenginlikler artar hem de dua almış oluruz. Allah nice hayırlı işlerde buluşmayı nasip etsin. Sağlık tesislerimiz devletimize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Tesislerin açılış kurdelesini Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halim Ömer Kaşıkçı ve Armutludaki 2 dairesini sağlık tesisi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlayan Makbule Kar birlikte kesitler. Sonrasında sağlık tesisleri gezilerek pasta kesildi ve bağışçı Makbule Kar'a çiçek takdim edildi.