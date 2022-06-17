Aromatik Bahçenin ürünleri ekonomiye kazandırılacak

Yalova Altınova Belediyesi, Tıbbi Aromatik Bahçesi'nde elde edilen bitkilerin ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor. 240 bitki çeşidinin ter aldığı 500 bitki çeşitliliğine ulaşılması çalışmalarının devam ettiği Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için bilimsel çalışmalara devam ediliyor.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve beraberindeki heyet, ‘Tıbbi Bitkilerde Ekstrasyon Metotları' konusunda ülkemizin lider kuruluşu olan Kale Naturel Şirketine teknik gezide bulundular. Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülendam Tümen, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yük. İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Ahmet Bircan Tınmaz ve Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin ilk ve tek ekstrakt fabrikası olan Balıkesir'deki Kale Naturel Şirketini ziyaret ettiler.

“Olmaz denilenleri yaptık”

Kale Naturel Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Durukan, fabrikada yapılan çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. Geçtiğimiz ay 6. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri'nde seminer de veren Faruk Durukan, bitkilerden elde edilen ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekstraksiyonun, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma işlemi olduğunu söyleyen Faruk Durukan, “Tesisimiz, Türkiye'de ekstrakt alanında ilk fabrikadır.

Kuruluşumuz; dünyada birkaç ülkenin ürettiği Aktif Karbonu üreten, doğal bitkilerden 25 çeşit kök boya geliştirerek pamuk ipliğine bağlanmasını sağlayan, zeytin kara suyunu hammadde haline getiren, zeytin yapraklarından çay üreterek, birçok bitkiden ürünler elde ederek yurt içi ve yurt dışında birçok ödül almıştır. Olmaz denilenleri yaptık. Türk insanını direk bitkinin özüyle tanıştırdık” diye konuştu.

“Kısa sürede çok ciddi mesafe aldık”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, verimli toprakların üretken insanların ilçesi Altınova'mıza ve ülke ekonomisine katacağı değeri, önümüzdeki yıllar da birlikte yıllarda yaşayarak göreceğiz. Çok kısa sürede çok ciddi mesafe almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çabamız, gayemiz ve amacımız üreticilerimize katma değer oluşturmak. Konferans katılımcılarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.