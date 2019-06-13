İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asansör hırsızları yakalandı

Marmara bölgesindeki birçok asansör hırsızlığı olayının şüphelileri olan biri kadın 3 kişi yakalandı.


Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki asansör hırsızlıkları üzerine harekete geçen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin ilçeden 34 plakalı araçla ayrıldıklarını tespit etti. Çevre illerde de aranmaya başlayan aracın izine Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde rastlandı. Ardından Kocaeli'ne giden Çiftlikköy polisi, gözaltına alınan A.Ş. (27), İ.Ş.G. (26) ile B.G. (20) adlı kadını sorguladı. Alınan bilgiler doğrultusunda şahısların İstanbul Dudullu'daki işyerleri ve araçlarında yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 16 adet çeşitli marka asansör ana kartı, 19 adet asansör motor sürücüsü ve 1 adet asansör kumanda panosu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik malzemelerin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şahısların İstanbul'dan çevre vilayetlere gittikleri ve bir çok ilde yaşanan hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.