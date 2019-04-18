Aşçılık programı öğrencileri madalyayla döndü

Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Aşçılar Derneği tarafından 13-14 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen International Istanbul Culinary Cup 2019 yemek yarışmasında önemli bir başarıya imza attı.

Yalova Üniversitesi'ni temsilen International Istanbul Culinary Cup 2019'a katılan Aşçılık Programı öğrencileri, “Sokak Lezzetleri”, “Gurme”, “Balık”, “Tavuk” ve “Tatlı” kategorilerinde hem bireysel hem de ekip kategorisinde iki altın madalya, bir klasman birinciliği ve 11 gümüş madalya almaya hak kazandılar. Yarışmanın ardından Aşçılık Programı öğrencileri, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'yi ziyaret ederek madalyalarını takdim etti. Yalova Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yüksel ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim elemanlarının da hazır bulunduğu ziyaret esnasında, öğrencilere tebriklerini ileten Prof. Dr. Suat Cebeci, üniversite öğrencilerinin başarıları ile gururlandıklarını ifade ederek, gayretli çalışmalarının devamına yönelik iyi dileklerini iletti.