Askeri yüzer havuz Altınova'da inşa edildi

Yerli ve milli imkânlarla Yalova Altınova Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan Hat-San Tersanesi'nde inşa edilen yüzer havuz, TSK'ya teslim edildi.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin Yüzer Havuz Projesi, Altınova Hat-San Tersanesi'nde inşa edilip TSK'ya teslim edildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HAT-SAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen, Türk Loydu Klaslı askeri yüzer havuz tamamlandı. Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10 bin ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye' de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahip.