Ata tohumları, toprakla buluşuyor

Yalova Altınova Belediyesi, 2018 yılında ‘Üreticiye Destek Projesi' çerçevesinde başlattığı yerli tohum fidesi dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Proje çerçevesinde 200 bin ata tohumu toprakla buluştu.

Geçtiğimiz yıllarda 190 bin adet çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fidesi dağıtan Altınova Belediyesi “Üreticiye Destek Projesi” ile ilgili bu yıl da ilk etapta 10 bin adet domates fidesi dağıttı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ata tohumlarımız Altınova'mızın bereketli topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu yıl ilk etapta 10 bin adet domates fidesinin dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımlarımız ileriki süreçte de devam edecek. Her bir tohum üretken ellerde bereket ve bolluğa dönüşecek inşallah” dedi

Altınova Belediyesi Hizmet Binası önünde bu yıl ilk etapta 10 bin çoğaltılabilir yerli tohum domates fidelerini ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Dağıtılan fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunduğunu belirtti.