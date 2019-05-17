Atatürk'ü gören Naciye nineye sürpriz doğum günü

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve eşi Dilek Salman, yaşamını Yalova'da sürdüren asırlık çınar, emekli Öğretmen Naciye Hoşses'i evinde ziyaret etti. 100 yaşındaki kadına sürpriz bir yaş günü de gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün saha çalışmaları sırasında tespit ettiği 19 Mayıs 1919 doğumlu Naciye Hoşses'e Başkan Salman ve eşi Dilek Salman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sürpriz yaparak 100.'cü yaş gününü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşmasını ve sohbet ettiğini de Başkan Salman ve eşi Dilek Salman'a anlatan Hoşses, doğum günü kutlaması için ise teşekkür etti.

“Başarılı Bir Öğrenci Oldum”

Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdiğini söyleyen emekli öğretmen Hatice Hoşses; “Aslen Çorum, İskilipliyim. Öğrencilik yaşantıma burada başladım. Başarılarımdan dolayı öğrenciler arasında öğretmenlerim tarafından parmakla gösterildim. Öğretmenlerim tarafından bu yüzden görevler verildi. Daha sonra öğrencilik yaşantımda da başarılı bir öğrenci oldum ve öğretmenlik branşını seçtim” dedi.

“Ay Paşam Ben Küçük Değilim”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 17 yaşındayken Ankara Tren Garı'nda karşılaştığını söyleyen Hoşses; “Ankara Tren Garı'nda Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştığımda, ilk olarak dudaklarımın arasından ‘Ay Paşam' cümleleri döküldü. Kendisi sesimi duydu ve sonrasında yanıma geldi, elimden tuttu. Bana; “Bu küçük kız nereden nereye gidiyor?” dedi. Bende; “Ay paşam ben küçük değilim, 17 yaşındayım. Akraba ziyaretleri yaptım” dedim. Sonrasında bana “Vay çok mu büyüksün?” diyerek gülümsedi. Kendisi de bana; “Ben Başöğretmenim. Sende öğretmen misin?” dedi. “Senin gibi güzel bir kız da başöğretmen (müdür) olmalı” dedi. Bu beni oldukça gururlandırdı ve hoşuma gitti. Kendisine kitaplarım olduğunu söyledim. Daha sonra yanındakilere talimat vermiş olacak ki, Çorum'da bir okula tayinim oldu ve başöğretmen (müdür) olarak atandım” dedi.

“Bu Devirde Atatürk'e Sevgi Yaşları Döken Az”

Atatürk ile şimdi karşılaşsa gözlerinin dolacağını söyleyen Hoşses; “Bu devirde Atatürk'e sevgi gözyaşları döken sanmıyorum ki çok olsun. Ama şu an karşıma çıksa ben gözyaşlarıma hâkim olamam ve ağlarım” dedi.

“Kentimizde Ağırlamaktan Mutluluk Duyuyoruz”

100 yaşında asırlık bir çınarın kentimizde yaşamını sürdürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Salman; “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz saha çalışmaları sırasında Naciye teyze ile karşılaşmışlar. Kendisinin hikayesini duyunca ve doğum gününün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda olması ise ayrı bir önem taşıyor. Hemen akabinde bana konuyu aktardılar ve kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Hatta bir sürpriz yaparak 19 Mayıs öncesinde erken bir doğum günü kutlaması yaptık. Böyle bir değeri, asırlık çınarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim Kentim' dediği Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.