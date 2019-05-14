Atatürk'ün izinde Samsun'a pedal basacak

Yalova'da bir vatandaş Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'a kadar pedal basacak.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Yalova'dan bisikleti ile yola çıkan Yalovalı Ali Fuat Gülşen 688 kilometre pedal basacak. Yolda kısa süreli molalar verecek olan Gülşen, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'a ulaşmayı planlıyor.

Gülşen'i Yalova'dan Samsun'a uğurlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova İl Başkanı Nur Koçak, “Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamak gerekir. O nedenle bu önemli günü hatırlamak ve yaşatmak için CHP Yalova İl Örgütü olarak Avni Fuat Gülşen'i bisikleti ile Samsun'a uğurlamak için bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıdır" dedi.

Yalova'dan Samsun'a kadar pedal basacak olan Ali Fuat Gülşen ise, “Bu benim için çok önemli bir seyahat olacak. Yalova'dan Samsun'a kadar Atatürk'ün izinde olduğumuzu vurgulamak adına pedal basacak olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Beni yalnız bırakmayarak yanımda olan CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak başta olmak üzere il teşkilatına teşekkür ediyorum. 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da olacağım” diye konuştu.