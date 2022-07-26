Atatürk'ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst Termal'de sergileniyor

Atatürk'ün poz vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk heykeltıraşlarından Kenan Ali Yontunç'a yaptırdığı büst, Yalova'nın Termal ilçesindeki tarihi kaplıca tesislerinde sergileniyor.

Termal Kaplıca İşletmeleri'ndeki Atatürk büstünün hikayesi cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1926 yılında Seyr-i Sefain (Deniz Yolları) İdaresinin İstanbul'da Galata yolcu salonun önüne yerleştirilen büst, Türkiye'nin önemli heykeltıraşlarından Kenan Ali Yontunç tarafından yapıldı. Heykeltıraş Türkiye'de Atatürk büstü yapan ilk kişi olarak da tarihe geçti.

Yapımı için Atatürk'ün poz verdiği heykel, cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul'daki tarihe tanıklık etti.

Deniz Yolları'nın kapanmasının ardından 1967 yılından Termal'e getirilen büst, o tarihten bu yana Denizcilik Havuzu'nda sergileniyor. 1995 te 91 yaşındayken hayata gözlerini yuman Yontunç'un en önemli eserlerinden birisi olan büst, Atatürk'e en çok benzeyen heykeller arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Termal Kaplıcaları İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Balkan Savaşlarından sonra kendi haline bırakılan işletmenin 19 Ağustos 1929'da Atatürk'ün gelmesiyle yeniden önem kazandığını söyledi. Kaplıcaların işletmesinin o dönemde Seyr-i Sefain'e verildiğini anlatan Gürbüzoğlu, “Bu sayede İstanbul'dan bütün gemilerle buraya malzemeler taşınıp tekrar yenilenme çalışmaları başlıyor. O dönemde arkamızda bulunan büst, Deniz Yollarının yolcu istasyonunda bulunuyor. 1967 yılında Termal'e getiriliyor” dedi.

Heykelin yanağında savaş yarası da bulunuyor

Büstün Kemal Ali Yontunç'un eseri olması nedeniyle önemli olduğunu ifadeden Gürbüzoğlu, “Atatürk'ün tek birebir portesini çalışan, canlı olarak poz verdiği, Ali Kemal Yontunç heykeli yaptı. Bu büst de onlardan birisi. Şu anda çok fark edilemiyor ama Atatürk'ün sağ yanağında Libya Trablusgarp Savaşı sırasında, o cephede yaralanmasının izi var. Üçgen, gül şeklinde bir iz bu. Aynı zamanda heykelin arkasında da Kenan Ali Yontunç'un imzası var. Bu heykel güvenlik görevlileri ve kameralar tarafından korunuyor” diye konuştu.