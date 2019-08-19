Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 90. yıldönümü törenlerle kutlandı. Bu kapsamda Yalova'ya gelen ADD Cumhuriyet tırı da düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk'ün 19 Ağustos 1929'da Yalova'ya gelişinin 90. yıldönümü mütevazi törenlerle kutlandı. Bu kapsamda ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Yalova'ya getirilen Cumhuriyet tırı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak ve vatandaşlar katıldı. Tırın kurdelesinin kesilmesi öncesinde söz alan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk'ün Yalova'ya verdiği önemden bahsetti. Atatürk'ün Yalova için, “Benim Kentim” dediğini hatırlatan Salman, “İldeki en önemli dönüm noktası 19 Ağustos'tur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk kez 19 Ağustos 1929'da Yalova'ya geliyor. İyi ki de geliyor. Çünkü Yalova'nın tarihi o andan sonra adeta yeniden yazılıyor. Yalova'da dokunmadığı neredeyse metrekare kalmıyor. İtfaiye, Polis teşkilatı, şu anda bile hizmette olan o anki adı ile halk evi, sıtma ile mücadele o dönemde başlıyor. Ayrıca kaplıcaları sevdiği için Termal'e özel bir önem veriyor. Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi orada şekillendiriyor. Şu anda Çınarlı Hıyaban olarak bildiğimiz ve Termal Yalova arasındaki yola çınar ağaçlarını diktirmeye başlıyor. Burası Türkiye'nin en uzun Çınarlı Hıyaban'ı oluyor. Ama asıl önemli olan Yalova'yı kendisine yazlık başkent ediniyor. Birçok önemli karara burada imza atıyor. Kuran-ı Kerim'in Türkçeleştirme çalışmaları, Türk Tarih Kurumu'nun kurulma kararı, Türk Dil Kurumu'nun kurulma kararı, çok partili hayata geçiş kararı, meslek okullarının kapatılması düşünülürken sayısının arttırılması kararı, yerli malının özendirilmesi hep Yalova'da ki çalışmalarında gerçekleştiriliyor. Atatürk 27 kez kalmak üzere, 17 kez de günü birlik olarak Yalova'ya geliyor. Toplamda 313 gün 272 geceyi yani Ankara ve İstanbul'dan sonra hayatının en önemli bölümünü Yalova'da geçiriyor. Atatürk'ün, ‘Benim kentimdir' sözü ezbere söylenmiş bir söz değildir. Onun burada hakkını veriyor. Atatürk'ün 2 evinin ve 2 çiftliğinin olduğu tek yer Yalova'dır. Hatta çiftlikleri kendi parasıyla alıyor. Tarımsal üretim yapılsın ve İstanbul'u beslesin diyor. Yalova kısa bir süre Bursa daha sonra Kocaeli iline Karamürsel'in nahiyesi olarak bağlanıyor. Atatürk burayı kaza yapıyor ve İstanbul'a bağlıyor. Yalova'ya böyle bir misyon ve vizyon kazandırıyor. Ve biz halen daha onun mirasını bir anlamda yiyoruz. Yalova'nın çevre ve doğa kenti olmasını Atatürk'e borçluyuz. Bu kenti yöneten kim olursa olsun. Atatürk'ten kalan o önemli mirası korumak zorundadır. Yalova'nın en büyük projesi ve planlaması da bu olmalıdır. Ben bunun savaşını verdim vermeye de devam edeceğim. O çiftlikler iyi ki var. Örneğin deprem anında toplanacak yer kalmadı. Sadece Atatürk'ün Yalova'ya kazandırdığı o çiftlikler var. Bu kente iyi ki ayak basmış. İmarı da dahil eliyle çizmiş” dedi.

“Atatürk gerçek bir liderdir”

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ise, “Birçok insan komutan, başkan, başbakan, cumhurbaşkanı olabilir. Ama lider olmak zor bir iştir. Lider girmiş olduğu savaşta ülkesinin kaderini değiştirebilen insandır. Lider yıllardır savaşan ülkesini yanmış yakılmış ocaklarını, bir tarafa atıp modern devlet oluşturabilen insandır. Lider döneminde yaşayan diğer tüm liderlerin üzerinde saygısını oluşturan insandır. Liderlik bir ulusun kaderini değiştirebilmektir. O nedenle Atatürk bunların hepsini gerçekleştirmiş sadece bizim önderimiz değil tüm dünyada mazlum ulusların lideri konumuna gelmiştir. Atatürk Yalova'ya, ‘Benim Kentim' demiştir. Tüm dünyaya çevrecilik dersi olan bir ağacın dalını kesmemek adına köşkünü raylar üzerinde yürütme olayını da burada gerçekleştirmiştir. Tüm ülkeye örnek üretimler gerçekleştirilmesi için 2 tane çiftliği almış Yalova'nın iki yakasına yerleştirip buralarda üretim gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Ardından kurdelesi kesilen tır kapılarını Yalovalılara açtı. Tırın açılışı sonrasında ise, “Grup Ne Olsun” tarafından mini bir halk konseri gerçekleştirildi. TIR'ı gezen vatandaşlar Atatürk fotoğraflarını görebilecek, anı defterini imzalayacak ve hazırlanan özel noktalarda da fotoğraf çekilebilecekler.