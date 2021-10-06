Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler

Yalova'da faaliyet gösteren süs bitkisi üreticisi firmaları, uzun yıllardır atıl şekilde duran TİGEM arazisini kiralayarak Türkiye'nin en büyük üretim bölgelerinden biri haline geldi.

Yalova'da 42 süs bitkisi üreticisinin ortak olarak kurduğu Garden A.Ş, kiraladığı TİGEM arazisinde hem iç, hem dış piyasaya önemli ölçüde ürün arzı gerçekleştiriyor. Garden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yalçın, Yalova'daki çiçekçiliğin yarım aşırı aşan bir tarihi olduğuna vurgu yaptı. Yalçın, 9 yıl önce kurulan Garden A.Ş'nin kümelenme modeli olarak Türkiye'deki ender yapılardan birisi olduğuna dikkati çekti. TİGEM'e giderek üreticilerin projelerinin sunduğunu ve TİGEM'in projeye inandığını ifade eden Yalçın, bin 541 dönümlük araziyi kiraladıklarını kaydetti. Şu anda 38 üretici firmanın bulunduğu bölgenin önemli bir üretim üssü olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

“Farklı farklı çeşitlerde ve standartlarda ürünler çıkartıp önce ülkemize, sonra tüm dünya ürünlerimiz satıyoruz. . Kendim de en az 350 çeşit çalı ile uğraşıyorum. Mevsimlik işçilerimiz var. Orkide tesisimizi kuruldu. Eskiden bu ürünlerin büyük kısmı ithal geliyordu. Şimdi artık ithalatın önünü kestik, kısmen işimizi ihracata çevirdik. Hem istihdama, hem de ülke ekonomimize çok ciddi anlamda katkımız var. Doğrudan bine yakın, dolaylı yoldan, yani etrafımızdaki köylerimizden de bize üretim yapan var. 2-3 bin kişi buradan ekmek yiyor. Tedarikçilerimiz ile beraber belki 5-10 bin kişiyi bulur.”

TİGEM'e 2012 yılında 36 milyon TL yatırım ve 500 kişi istihdam taahhüdü verdiklerini ifade eden Yalçın, bugüne kadar 800 milyon TL yatırımın yapıldığını söyledi. İç ve ticaret hacminin 100 milyon TL civarında olduğunu aktaran Yalçın, “Her geçen gün ihracat rakamlarımız yükseliyor. Bir önceki seneye göre yüzde yüz artış var. Pandemiden dolayı İtalya'da üretim zinciri koptu. Türkiye o anlamda çok avantajlı. Ciddi stoklarımız var. Bütün dünyadan da buraya ürün almak için misafirlerimiz, müşterilerimiz geliyor. Yakın zamanda daha iyiye doğruda götüreceğiz. Yeni alanlarımızı da açıyoruz” diye konuştu.