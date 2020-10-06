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Atlama yatağını ilk deneyen itfaiyeciler oldu

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, personel ve araç-gereç konusunda bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.


İtfaiye Amirliği'nin envanterinde eksik olan atlama yatağı, Karmarin Tersanesi'nin hibesiyle tamamlanmış oldu. Atlama yatağını ilk deneyen itfaiye personeli oldu. O anlar, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen törenle acil durumlarda kullanılan atlama yatağı hizmete girdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tersane yetkililerine plaketi, İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da araç yangın tüpü hediye etti.


15 metre yükseklikten atlama kapasiteli, 4x4 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 300 bar basınçlı, 2 adet fiber tüple şişen kolay kurulum özelliğine sahip atlama yatağını ilk deneyen itfaiye personeli oldu. Şişirildikten sonra itfaiye aracından yatağa atlayarak yeni yatağı test eden itfaiyecilerin görüntüleri renkli sahnelere vesile oldu.

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