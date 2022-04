Avcılar kıyı balıkçılığından bu yıl daha umutlu

Küçük tekneyle avcılık yapacak avcılar, bu yıl kıyı balıkçılığından daha fazla kazanç bekliyor.

Gırgır ve trol av araçları ile avlanan balıkçı gemileri için tüm denizlerde 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle av yasağı başladı. Av sezonunu değerlendiren Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, bu yıl istedikleri avcılığı yapamadıklarını dile getirdi. Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit, lüfer ve sardalya gibi balıkların genellikle avlandığını ifade eden Karataş, “Hamsi, istavrit bu sene kıt gitti. Büyük balıkçı teknelerimiz genelde Karadeniz, Ege'ye gitmek zorunda kaldılar. Bizim buralarda genelde zayıf geçti. Küçük balıkçılarımızda biraz lüfer avı oldu. Lüferde 2-3 ay kazandılar. Bu 3 ay zarfından sonra bizim küçük balıkçılarımız 2 aydır yatıyorlar. Kısacası balık sezonuna baktığımız zaman oldukça zayıf bir sezon geçirdik” diye konuştu.

"Yazın küçük balıkçılar daha çok kazanacak"

Av sezonunun sona ermesiyle kıyı balıkçılığının daha çok artacağını dile getiren Karataş, bu dönemde küçük teknelere sahip balıkçıların kazançlarının arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Büyük balıkçılarımız, gırgır, trol dediğimiz 4 ay kızaktalar. Onlar bakımını yapacaklar. Küçük balıkçılarımız yaz balıkçılığından daha güzel kazanç sağlıyorlar. Kış balıkçılığında balık derin suya indiği zaman küçük balıkçılarımız avlayamıyor. Gırgır balıkçıları genelde avlıyorlar. Havanın ısınmasıyla balıklar kıyıya indiği zaman daha küçük balıkçılarımız da bunu avlayacaklar. Avlarken de fiyatlar inşallah düşecek halkımıza daha ucuz balık yedireceğiz. Küçük balıkçılarımız biraz fazla balık yakalarsa yazın, kooperatifimizin önünde Yalova halkına ucuz balık satmak istiyoruz. Bunu mutlaka yapacağız”

"Balık azdı ama fiyatı iyiydi"

Sezonda kırmızı et fiyatlarındaki artışın balığa talebi arttırdığını dile getiren Karataş, “Türkiye'de her şeyin fiyatları arttı. Diğer et fiyatlarına artış olunca balığa arz, talep oluyor. Kooperatifimiz için bu sene durgun geçti. Geçen sene müsilajdan dolayı çalışamadık. Bu sene az bir balıkçılık oldu. Geçen seneye göre balıklar ise bu yıl yüksek meblağ yaptı” diye konuştu.

"Hazirandan sonra sardalya çok lezzetli olur"

Av yasağı döneminde tutulan balıklar hakkında da bilgi veren Karataş, “Hazirandan sonra sardalya çok lezzetli olur. Genelde tekir, dilbalığı, uskumru balıkları bizler de olur. Vatandaşlarımız bu Marmara bölgesinde çıkan balığı rahatlıkla yiyebilir. Ege'de çıkan balık tuz oranı yüksek olduğu için bizim balığa göre lezzeti düşük oluyor. Karadeniz derseniz bizden daha da lezzetli” ifadesini kullandı.