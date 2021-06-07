Avcılardan anlamlı yarışma

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 19 Temmuz Yalova'nın Kurtuluşu Geleneksel Atıcılık Yarışmaları düzenleyecek.

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Hersek Mahalle Muhtarı Vedat Gencabay ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Ziyarette, Altınova Belediye Meclis üyeleri Şaban Cineviz ve Bilal Ok da hazır bulundu. Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret ederek, 25 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışmaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Dernek Başkanı Bitirim, 25 Temmuz'da yapılacak olan müsabakalara Türkiye genelinden iştirak olacağını dile getirdi.