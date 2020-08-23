Avlanmak için girdiği denizde boğuldu

Olay, Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İHH Arama Kurtarma ekibinde çalışan Mesut Ataç, balık avlamak için denize gitti. Avlanmak için denize giren Ataç, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bir süre sonra hareketsiz denizde yattığını fark eden arkadaşları durumu 112 ve 156 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mesut Ataç'ı Armutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastahanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.