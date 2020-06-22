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Aynı yere ikinci kez Yıldırım düştü

Yalova’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir evin çatısına yıldırım düştü.

Yalova'da gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Altınkum Sitesinde gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yıldırımın çatıya düştüğünü gören ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını söndürdü. Geçtiğimiz hafta Altınkum Sitesi'nde de bir ağaca yıldırım düşmüştü.

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