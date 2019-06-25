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Azeri gencin cenazesi Bursa'dan Azerbaycan'a doğru yola çıktı

Azerbaycan’dan tatil için Yalova’ya gelen genç, kırmızı ışıkta bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Azerbaycan'dan tatil için Yalova'ya gelen genç, kırmızı ışıkta bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Bursa'da Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Azerbaycan'a gönderildi.


Kaza, dün saat 18.30 sularında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Yalova'ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21), Yalova-İzmit kara yolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Kırmızı ışığa aldırış etmeyen Zilfioğlu'na 2 otomobil peş peşe çarptı. Yolun karşısında geçmek isteyen Zilfioğlu'na ilk önce M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı araç çarparken, aracın çarpmasıyla savrulan genç İ.E. yönetimindeki 56 AY 211 plakalı aracın üzerine düşerek bir süre sürüklendi. Sürüklenen genç park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu'nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesi tarafından defnedilmek üzere Azerbaycan'a götürüldü.

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