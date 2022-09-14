Bağatar, “Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi şehrimize yakışır olacak”

Bağatar, Yalova Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin görsellerini paylaştı. Bağatar, altyapı gibi ana ihtiyaçlarının çözüme kovuşturmanın yanı sıra sosyal, kültürel etkinliklere de bir katkı sağlamak istediklerini anlatan Bağatar, “Şehrimize yakışır bir proje olacak Yalova Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Geleceğimiz, gençlerimiz daha modern daha donanımlı yeni halk kütüphanesiyle, çalışmalarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirecek” diye konuştu.

Bağatar, Yalova'ya uzun zamanlar kültür sanat anlamında katkı sağlayacak yatırımın hayırlı olmasını diledi.