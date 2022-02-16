Bağatar; "Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz"

Yalova Lisesi Eğitim Vakfı ve Yalova Lisesi Mezunları Derneği yöneticileri, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ı ziyaret etti.

Ziyarette yıkımı gerçekleştirilen Yalova Lisesi ile ilgili son durum masaya yatırıldı. Yeni lise yapımı çalışmaları ile ilgili olarak zemin etüdü faaliyetlerine başlandığı ve en kısa sürede proje onayı yapılarak inşaat yapım ihalesi aşamasına geçileceğini ifade eden Başkan Bağatar, "Yalova Lisesinin isminin değişmesinin hiçbir şekilde düşünülmedi. Şehir için son derece büyük bir tarihi öneme sahip olan lisesinin hem isminin hem de kendisinin yaşatılması gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede Yalova Lisesinin tarihi değerine yakışır bir proje ile okulumuzu yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Bağatar, kendisinin de Yalova Lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, “Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz” diye konuştu.