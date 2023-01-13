Bağatar'dan İDO ile indirim görüşmesi

Bağatar, yaptığı görüşmede kısa süre içinde İDO'dan fiyatlarda indirim ve güncelleme yapılmasını beklediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bağatar, “Yalova'da ikamet eden ve iş sebebiyle düzenli olarak her gün İstanbul'a gidip gelen hemşerilerimizin son dönemde İDO bilet fiyatlarının yükselmesi sebebiyle sıkıntı yaşadığının farkındayız. Bu sebepten düzenli olarak feribot kullanan vatandaşlarımızın çalıştığı kurumlar ile İDO Genel Müdürlüğü tarafından karşılıklı anlaşma yapılarak indirim sağlanması için görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca öğrencilerin de ilave indirim alarak daha ekonomik seyahat etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Son günlerde enflasyon rakamlarının yükselmesi ile İstanbul ve Yalova arasında seyahat eden vatandaşlarımızın bu artışlardan en az şekilde etkilenmesi için sayın İDO genel müdürüne taleplerimizi ilettik. Son derece samimiyetle konu ile hemen ilgileneceklerini söyleyen Genel Müdür Murat Orhan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılacak olan fiyat düzenlemeleri ve anlaşmalar neticesinde vatandaşlarımızın daha ekonomik seyahat edebilmesi için konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.