Bakan Danışmanı Dönmez, Yalova'da Kent Tarımı Projelerini inceledi

Dr. Vahit Kirişçi'nin Danışmanı, Kent Tarımı Proje Koordinatörü Zeliha Sönmez, Kent Tarımı Projelerini yerinde incelemek üzere Yalova'ya geldi.

Yalova'ya gelen Bakan Danışmanı Zeliha Sönmez İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile bir araya gelerek uygulanan projelerle ilgili bilgi aldı. Sönmez, ardından Parıldar ve beraberindekilerle Yalova'da Kent Tarımı Uygulamaları çerçevesinde hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi ve çiftçilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Süs bitkileri, seracılık ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili işletmeleri ziyaret eden Sönmez, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova'nın etkili bir tarım kenti olduğunu belirterek İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum personeline ilde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Yalova'dan ayrıldı.