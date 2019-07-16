Bakan Varank Altınova'dan memnun ayrıldı

Tersan Tersanesi'ndeki gemi indirme töreni için Yalova'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank, Altınova Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Metin Oral'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank'a çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oral, Yalova Altınova Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, engellilere yönelik Türkiye'de örneği bulunmayan 2 projeye imza atıldığını söyledi. Başkan Oral, “Türkiye'nin tek tapulu gölü olma özelliği taşıyan Hersek Lagünü'nde Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Engelli Uyumlu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi 2019 Eylül ayında vatandaşların kullanımına açılacak” dedi.

İlçenin 2 kilometrelik doğal kumlu sahile sahip olduğunu hemen arkasında doğal ormanlığın bulunduğunu ifade eden Başkan Oral, “Bu bölgeye 3 farklı mesafede yürüyüş kulvarı yaptık. Millet Bahçesi'ni de burada yapacağız. Burada kadınlarımızın istihdamına yönelik işyerleri yapacağız. Burası ile ilgili projelere başlandı. Ekim ayında faaliyete geçecek” diye konuştu. Başkan Oral, ilçenin kalkınması ve büyümesinin devamı konusunda Bakan Varank'tan destek istedi.

Altınova'nın tersaneleri yanı sıra önemli fabrikaları ve çiçekçilik sektörünü içerisinde barındırdığını ifade eden Bakan Varank, bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi. Bakan Varank 15 Temmuz Anıtı'nı da ziyaret etti.