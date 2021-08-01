Bakan Varank dünyanın en büyük gemisine ilk kaynağı yaptı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşa edilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin omurgasına da ilk kaynağı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Cemre Tersanesi'ne konuk oldu. Bakan Varank'ı tersaneye gelişinde Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ve Cemre Tersanesi Gemi İnşaa Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek karşıladı. Bakan Varank, tersaneler bölgesi hakkında Şükrü Fazıl Uzun'dan bilgiler aldı. Tersane işçileri ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Varank, daha sonra Norveç için inşa edilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi olacak NB77 adlı geminin omurgasına ilk kaynağı yaptı. Bakan Varank, tersane çalışmaları hakkında hazırlanan sunumu da izledi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile birlikte Altınova tersaneler bölgesine gelen Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Muglim Bağatar, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk eşlik etti.