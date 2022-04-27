Bakan Varank: “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova'da, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Yalova Valiliği'nde gerçekleştirilen tören öncesi Varank, anı defterini imzaladı. Ardından Protokol törenine geçildi. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bakan Varank huzurunda protokole imza attı. Burada konuşma yapan Bakan Varank, mesleki eğitim alanına çok ciddi katkı sağlayacak projenin imzalarının atıldığını söyledi.

Hedef 3 bin 500 kişiye mesleki eğitim

Bakanlık olarak yerel potansiyelleri ortaya çıkaracak projeleri desteklediklerini söyleyen Varank, 13 milyon liralık bir destekle projeye katkı sunacaklarını anlattı. Yapılacak merkezde özellikle Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek personel başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı yetiştireceğine vurgu yapan Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Merkezde vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayacak eğitimler verilecek. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye bu proje çerçevesinde eğitim vermek ve bunların büyük bir kısmının OSB içinde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu imza ile aynı zamanda bir sürekli eğitim merkezini de hayata geçireceğiz. Sürekli eğitim merkezinde de kariyerlerinde hiçbir formal eğitim almamış olan, mesleki eğitim tecrübesi bulunmayan vatandaşlarımızı sürekli eğitim merkezinde eğitip onları da istihdama nasıl katarız diye bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız.”

Marmara'nın üretim üssü Yalova

Bakan Varank, Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Yalova'nın Marmara Bölgesi'nde çok ciddi bir üretim üssü olarak ön plana çıktığını dile getirerek, “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Bir çok firmamız buradan tahsislerini yaptırmış durumda. Kısa zamanda burada temel atmalar, fabrikaların inşaatları başlamış olacak. OSB'deki firmalarımızın ihtiyaç duyacağı personelleri de işte bu mesleki eğitim merkezi projesiyle sağlamış olacağız. Bu imzanın ajansımıza, Yalova'mıza ve tabi ki yeni kurulmakta olan Makine İhtisas OSB'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yalova'yı kalkındıracak projelerin biz ne olduğunu biliyoruz. Bunları kararlılıkla uygulamaya alıp inşallah Yalova'mızı, bu güzel şehrimizi ekonominin de öncü şehirlerinden bir tanesi haline geleceğiz. İmzamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve YTSO Başkanı Tahsin Becan da katıldı.