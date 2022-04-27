Bakan Varank Yalova'da Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi'nin temelini attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Varank, bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova'ya geldi. Varank, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa'nın yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Varank, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirme gayretlerinin meyvelerini verdiğini söyledi.

İleri teknolojili stratejik malzemelerin üretiminde önemli bir yatırımı Yalova ve Türkiye'ye kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Varank, “DowAksa bugün temelini atacağımız yeni yatırımla firma, üretim kapasitesini 2 buçuk kat artırarak, ülkemize sağladığı katma değeri çok daha yukarılara taşıyacak” dedi.

“Hem en ekonomik hem de en iyi performansa sahip karbon elyafı Yalova'da üretiliyor”

Tesisin parmakla gösterecek örnek bir yatırım olduğuna vurgu yapan Varank, karbon elyafın biliminin dünyaya kazandırdığı katma değeri çok yüksek ürünlerden biri olduğuna değindi. Varank, ürünün havacılık, uzay, savunma, inşaat, otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip olduğuna dikkati çekti. Karbon elyafın son derece stratejik bir malzeme olduğuna vurgu yapan Varank, şöyle konuştu:

“SpaceX'in Mars'a gitmek için tasarladığı uzay aracından Wimbledon'da tenisçilerin kullandığı raketlere, denizaltılardan roket ve insansız hava araçlarına kadar birçok alanda kullanılıyor. İşte iklim değişikliği ve buna paralel olarak AB'deki gelişmeleri de hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Avrupa Yeşil Mutabakatı, başta ulaşım, enerji, inşaat, demir-çelik, çimento ve kimyasallar gibi endüstriler olmak üzere tüm sektörlerde köklü değişikliklere yol açacak. Çelik ve alüminyum gibi standart malzemelerle çevreye saygılı emisyon ve yakıt tüketimi değerlerini tutturmak oldukça zor. Bu açıdan, karbon elyaf sahip olduğu üstünlükleriyle daha çevreci ürünlerin üretilmesi mümkün kılıyor. İşte, DowAksa, bu olağanüstü malzemeyi Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle kısa sürede geliştirip uluslararası standartlarda üretebilmeyi başarmış bir firma. Üstelik dünyanın hem en ekonomik hem de en iyi performansa sahip karbon elyafı burada, Yalova'da üretiliyor. Karbon elyaf sektörü her yıl ortalama yüzde on-on beş oranında büyüyor. Geçtiğimiz yıl 118 bin ton olan talebin, 2030 yılında 400 bin tona ulaşması öngörülüyor. Pazardaki bu talebi öngörerek 2012 yılında bu vizyoner yatırıma imza atan firmamız bunun karşılığını hızlı bir şekilde aldı. Firmamızın Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi üretim teknolojisi ve ürünlerinin rekabetçi üstünlükleri o kadar iyi ki yerli olarak ürettiği ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.”

DowAksa'nın yakaladığı başarılarda 19 yılda sıfırdan inşa ettikleri Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin büyük payı olduğunu ifade eden Varank, yenilikçi politikalarla işletmelerin rekabet güçlerini artırdıklarını söyleyen Varank, “Bakanlık olarak bizler tesis ettiğimiz yatırımcı dostu iş ortamı ile sektörün her zaman yanındayız. Bu doğrultuda, kurulduğu günden itibaren Bakanlık olarak farklı desteklerimizle DowAksa'nın da yanında olduk. DowAksa'nın bugün temelini attığımız bu yeni yatırımı da Proje bazlı teşvik çerçevesinde desteklediğimiz projeler arasında en güzel örneklerden biri” ifadesini kullandı.

“İhtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabileceğiz”

Fabrika, mevcut üretim kapasitesini doldurmuş durumda olduğunu ve 500 kişiye yeni istihdam oluşturacağını anlatan Varank, Rusya-Ukrayna savaşı ile yerli ve milli üretimin, kendi kaynaklarıyla kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde gördüklerinin altını çizerek, “Bu açıdan ileri teknolojili, yüksek katma değerli malzemeleri geliştirebiliyor, üretebiliyor olmamız çok önemli. Türkiye'nin milli teknoloji ajandasında ilk sıralarda yer alan e-mobilite, uzay, savunma sanayii ve yenilenebilir enerji alanlarında ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabileceğiz” diye konuştu.

Salgın süreci gelişmiş ülkelerin dahi kırılgan siyasi, toplumsal ve ekonomik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Varank, bu dönemde küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi alternatif tedarik merkezlerinden biri haline getirdiğini dile getirdi.

“Muhalefetin vizyonsuzluğuyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla kaybedecek vaktimiz yok”

Bu fırsatı değerlendirmek için, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren yeni ekonomi programlarını uyguladıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin, kendi dinamikleriyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Son iki yıla ait aldığımız ‘z raporu' da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2020 yılında 10 bin 500, 2021 yılında ise yaklaşık 13 bin yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler çerçevesinde öngörülen sabit yatırım tutarı 600 milyar lira, istihdam ise yaklaşık 700 bin düzeyinde. Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz. Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla doğrudan yatırım alan ikinci ülke olmamız, Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretidir. Daha önce Türkiye'yi üretim amacıyla tercih etmiş küresel şirketler artık Türkiye'yi Ar-Ge, tasarım, lojistik ve yönetim merkezi olarak görüyor ve yatırımlarını genişletiyorlar. Bugün burada olduğu gibi ülkemize yatırım getirecek, istihdamı ve ihracatı arttıracak yatırımları konuşmak, Türkiye'nin gerçek gündemi olmalı. Muhalefetin vizyonsuzluğuyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Emeğini, sermayesini ortaya koyan iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar birlikte çalışamaya devam edeceğiz.”

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü ve DowAksa'nın CEO'su Douglas Parks da birer konuşma yapma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisin temelini atan temsili butonlara bastı.

Temel atma törenine Vali Muammer Erol, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve kurum müdürleri de katıldı.

Bakan Varank, ardından Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeyi de ziyaret etti.