Yalova'nın Altınova ilçesinde inşa edilen dev balıkçı gemisi Norveç'e teslim edildi.

Østerfjord adlı gemi, tahrik sistemi, enerji üretimi, balıkçılık verimliliği, mürettebat güvenliği ve konforu açısından en yeni çözüm ve teknolojilerin bir arada toplandığı alanında benzersiz bir gemi olarak inşa edildi. Dizel mekanik, dizel elektrik ve saf elektrikli tahrik sistemi ile hibrit bir gemi olan Østerfjord yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Yenilikçi tahrik sisteminin yanı sıra, iki farklı balıkçılık yöntemini birleştiren gemi, dünyada bu maksatla inşa edilmiş bu tipteki ilk gemilerden biri. Gemide ayrıca kötü hava şartlarında dahi avlanmaya imkân sağlayacak bir “moonpool” bulunuyor. 67 metre uzunluk ve 14,6 metre genişlik ölçüleri ile dünyanın en büyük Longliner ve Danish Seiner balıkçı gemisi olan Østerfjord, gelişmiş bir balık işleme fabrikası ile donatıldı. Gemide 23 kişilik mürettebat için tasarlandı.