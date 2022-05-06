Bangladeş tarım heyeti Altınova Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni inceledi

Bangladeş Tarım ve Planlama Bakanlığı bürokratları Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde inceleme gezisi yaptı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından ağırlanan Bangladeş heyeti bahçede incelemelerde bulundu ve uzmanlardan teknik bilgiler aldı. Geçtiğimiz ay da teknik incelemeler için gelen tarım heyetine bahçedeki bitkiler ve özellikleri hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç, konuk heyetin baharatçılık, arıcılık ve yağlı tohumların ıslah çalışmaları, kaliteli tohum üretimi, çiftçilerin geliştirilmesi ve dağıtım yapılması süreçlerini iyileştirmek üzere teknik geziler gerçekleştirdiğini söyledi.

Heyete birçok konuda destek olduklarını anlatan Sevinç, “Ülkelerinde meyve ve sebze tarımı oldukça gelişmiş durumda fakat tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çok fazla çalışma yok. Tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri ve önemi sebebiyle daha çok bilgi edinmek üzere bahçeyi ziyaret etmek istediler” ifadesini kullandı.

“Gurur duyuyoruz”

Belediye Başkanı Metin Oral ise bahçenin başarısının yurt dışına kadar yayılmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Altınova tarımı, turizmi, tarihi, sanayisi, kültür, spor ve tüm değerleri ile marka kent olma yolunda emin adım ilerliyor. Yaptığımız çalışmaların, yatırımların, hizmetlerin meyvesini toplamaktan gurur duyuyoruz” dedi.