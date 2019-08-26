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Barajda 14 milyon ton su var

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe barajında 14 milyon ton su bulunduğunu belirtti.

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe barajında 14 milyon ton su bulunduğunu belirtti.


Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ve ilin tek su rezervi olan Gökçe barajındaki su seviyesi iyi bir planlama sonrasında önemli oranda korundu. Yaz aylarında nüfus patlaması ve buna bağlı olarak su tüketiminin artmasına rağmen su sıkıntısı yaşanmadı. Barajda hafta başı itibarı ile 14 milyon ton su bulunuyor. Yüzde 60'ı dolu olan baraj hiç yağış olmasa dahi ilin 4 aylık su ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede. Sonbahara girilmesi ve yağışların başlamasının beklendiği şu günlerde herhangi bir susuzluğun yaşanma ihtimali ise yok denecek seviyelerde. Yeşil Körfez Su Birliği buna rağmen suyun idareli kullanılmasını istedi. Yeşil Körfez Su Birliği, ilin su dağıtım alt yapısındaki kayıp kaçakların anında tespiti ve onarımı konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

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