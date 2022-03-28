Başkan eşleri, Hersek Lagününe hayran kaldı

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın eşi Yasemin Oral, Yalova'daki belediye başkan eşlerini Hersek Lagününde ağırladı.

Marmara Denizi'nin kıyısındaki 240 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagününde yer alan Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın eşi Yasemin Oral, Yalova'daki belediye başkan eşlerini Hersek Lagününde ağırladı.

Yasemin Oral, ilk olarak belediye başkan eşlerini Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi içerisinde bulunan Coffee Chefs Cafe Restoranda kahvaltıda ağırladı. Ardından Yasemin Oral ve belediye Başkan eşleri, Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç eşliğinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek bölge hakkında bilgi aldılar.

Bahçede hasat edilerek üretilen özel nane çayını da tadan başkan eşlerine Yasemin Oral, kendi el emeğiyle hazırladığı sepetleri hediye etti.

Belediye Başkan eşleri, unutulmaz bir gün geçirdi.