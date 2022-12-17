Başkan Metin Oral: "Gençlerimiz sanata ve spora yönelmeli"

Metin Oral, Sanatçısı Ekrem Çoktan'ın ebru, tezhip ve minyatürden oluşan sergisini gezdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Sanatçısı Ekrem Çoktan'ın ebru, tezhip ve minyatürden oluşan sergisini gezdi. Yalova Kent Müzesi'ndeki sergide eserleri tek tek inceleyen Başkan Oral, Sanatçısı Ekrem Çoktan'dan bilgi aldı.

Sanata ve sanatçıya her türlü desteği verdiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ben bu sergiden çok keyif aldım, tüm sanatseverlere de ısrarla öneriyorum. Bu tür etkinlikler toplumumuz açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin sanata, spora kültüre yönelmeleri bizim temel hedeflerimizdendir” diye konuştu.