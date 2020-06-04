Başkan Oral: "Çevre, öncelikli konularımızdan birisidir"

Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği (YAKAB) ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çevrenin öncelikli konulardan birisi olduğunu söyledi. Başkan Oral, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak, yaşanılabilir bir şekilde gelecek nesillere aktarmak ve insanlığı bu ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün kutlandığını söyledi. Dünyada çevreyle ilgili yaşanan olumsuzlukların benzerlerini Türkiye'de de görmenin mümkün olduğunu söyleyen Başkan Oral şunları söyledi:

“Çevre sorunlarının çözümü için resmi kurumların gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, halkımızın çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Bu ise köklü ve sistemli bir çevre eğitimi ile sağlanabilir. Çevrenin bize atalarımızdan kalan miras değil, bir emanet olduğunun bilincinde ve onu gelecek nesillere en güzel şekilde bırakma gayretinde olmalıyız. Çevre sorunlarının önlenebilmesinin yolu, başta aile olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları ile devam eden, basın yayın kuruluşlarımızın desteklediği, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu, bir çevre eğitiminden geçmektedir. Her yıl artarak oluşan çevre bilinciyle, daha güzel günlere ulaşacağımız inancıyla, tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Gününü kutluyorum.”