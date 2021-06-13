Başkan Oral: "Gençlerimizin emrindeyiz"

Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

Altınova Belediyesi olarak gençlerin emrinde olduklarını söyleyen Başkan Oral, “Gençler benim enerji kaynağım, yol arkadaşlarımdır. Gençlerimizden aldığımız güç ve enerjiyle, onlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Mehmet Sait Başaran, Çiftlikköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal, Çiftlikköy Gençlik Merkezi Liderleri Neslihan Koşar ve Sibel Demir, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Oral, “İlçede yapılması gençlere yönelik yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı ziyaret oldukça verimli geçti. Görüş alışverişinde bulunduk. Gençlerimiz için neler yapabiliriz bunları ele aldık” diye konuştu.