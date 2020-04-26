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Başkan Oral, Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünü andı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde şehit ve gazileri; rahmet, minnet ve saygıyla andı.


Başkan Oral, 105 yıl önce Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattığını hatırlatarak, “8.5 ay süren savaş Türk Milleti'nin diriliş noktası olmuştur” dedi.


Çanakkale Zaferlerinin bir diriliş, Türk'ün geri dönüşü olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çanakkale Kara Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

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