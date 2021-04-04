Başkan Oral, minik öğrenciye verdiği sözü tuttu

Metin Oral, Vakıfbank İlkokulu 1. sınıfta okuyan Sahra Çalar'a verdiği sözü yerine getirerek kendisini evinde ziyaret etti.

Altınova Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda Sahra Çalar, yaptığı resimle dereceye girmişti. Kardeşi Hiranur Çalar ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret eden Sahra Çalar, yaptığı resmi Başkan Oral'a hediye etmişti.

Bu ziyarette Başkan Oral, hediyesi ile birlikte Sahra Çalar'ı evinde ziyaret edeceğine dair söz vermişti. Başkan Oral, sözünü yerine getirerek Sahra Çalar ve kardeşi Hiranur Çalar'ı evlerinde ziyaret etti.

Sahra Çalar ve kardeşi Hiranur Çalar'a hediyelerini veren Başkan Oral, Sehra'ya başarılarının devamını dile getirdi.