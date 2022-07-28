Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı

Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sahaya inen Başkan Oral, çocuklarla top koşturdu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sahaya inen Başkan Oral, çocuklarla top koşturdu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, beraberinde Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı ve Hasan Karabacak, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok ile yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Altınova Belediyesi Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret ederek genç sporcu ve velileriyle bir araya geldi. Yaz Futbol Kursuna katılan öğrencilerle futbol oynayan Başkan Oral, kendileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür eden Başkan Oral, “Sporcularımızı, ailelerini, hocamızı kutluyorum. Ailelerimiz destek veriyor, hocamız çok özverili çalışıyor. Bu, bizim için çok önemli. Gençlerimize güvenimiz tam. Onlar için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Altınova Belediye Meclisi'nin spora ve sporcuya destek verilmesi ile ilgili aldığı kararla uluslararası ve ulusal turnuvalarda dereceye giren sporculara 2 yıllığına maaş bağlıyoruz. Tüm branşlardaki gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.