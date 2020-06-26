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Başkan Oral'dan YKS mesajı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 3 oturum olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarılar diledi.


Covid-19 salgının gündemi ciddi şekilde işgal etmeye devam ettiğini hatırlatan Başkan Oral, “Sınav günlerinde; velilerimizden, salgına yönelik kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan, öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için gereksiz gürültüden uzak durmalarını istiyoruz. Öte yandan, Cumartesi ve Pazar günleri belediye otobüslerimiz öğrencilerimize ücretsiz hizmet verecektir” dedi.


Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Oral, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatında dönüm noktası olan bu önemli sınavı başarıyla atlatmalarını diliyorum” dedi.


Ülkemizin 17 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlarla geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin önünü açmaktadır” diye konuştu.


Öğrenciler için en uygun sınav ortamının hazırlandığını söyleyen Başkan Oral, “Bizler sizler için tüm tedbirleri aldık, öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında bir kez daha başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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