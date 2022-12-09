Başkan Silpagar, 500 Evler sakinleriyle buluştu

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, mahalle toplantılarına 500 Evler Mahallesi'nden başladı.

500 Evler Mahalle sakinleri ile Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Başkan Silpagar burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri noktasında gerekli adımların atılacağını ifade etti. Göreve geldiği günden itibaren Başkan Silpagar'ın mahallelerindeki sorunlara odaklandığına dikkati çeken vatandaşlar da eksiklikleri ileterek destek istedi. Çiftlikköy Belediyesi birim müdürlerinin de vatandaşlardan gele taleplerle ilgili notlar aldı. Toplantının çok verimli geçtiğini dile getiren Başkan Silpagar bu tür toplantıları sürekli yapacaklarını ve hemşerileri ile bir araya geleceklerini söyledi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Fettan Engin, Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, 500 Evler Mahalle Muhtarı Ergün Tanrıkulu ve Çiftlikköy Belediyesi birim müdürleri de katıldı.