Başkan Silpagar depremzede aileleri ziyaret etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Çiftlikköy'e gelen depremzede ailelerinden bazılarını ziyaret eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ailelerle sohbet ederek son durumlarını öğrendi.

Başkan Silpagar, ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde Gaziantep, Kahramanmaraş, Antakya, Şanlıurfa şehirlerinde büyük afeti yaşayan ailelerin Çiftlikköy'de kaldıkları evleri ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan ardından Hatay'da yeniden deprem yaşadıktan sonra Çiftlikköy'e gelme kararı alan minik Mahir'in ailesiyle görüşen Silpagar, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ailenin kadınlarına çiçek, çocuklara da oyuncak hediyelerini takdim etti. Silpagar Gaziantep'te depreme yakalandıktan sonra Çiftlikköy'deki yakınlarının evine geçici olarak misafir olan Bilge Miray'ın ailesiyle görüştü. Daha sonra Şanlıurfalı emekli bir çifti ziyaret eden Başkan Silpagar, Antakya merkezde afeti yaşayan ve ilk iki hafta kurtarma çalışmalarına da katılan aileyi ziyaret ederek son durumları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Silpagar, çok büyük bir afetin yaşandığını belirterek, “Yaralarımızı sarmak için hep birlikte elimizden gelen her çabayı sarf etme azminde kararlı bir şekilde devam etmeliyiz. Gaziantep'ten minik Bilge Miray, Maraş'tan Mahir, Antakya'dan Zeynep Depremi yaşayan bu çocuklarımız ve aileleriyle birlikte 1500 civarında depremzedeyi şu an Çiftlikköy'de devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle sağlanan konutlarda misafir ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde afeti yaşayan kardeşlerimizin evlerine konuk olduk. Kadınlarımıza bir çiçek hediye etmekle, çocuklarımıza oyuncaklar vermekle yaralar sarılmaz ama yüzlerindeki tebessüm de bir gönül tesellisi.. Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız, yanınızda olacağız” diye konuştu.