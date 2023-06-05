Başkan Silpagar'dan Çevre Haftası'nda organik toprak hediyesi

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayan Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Engelsiz Kafe önünde kurulan standta vatandaşlara organik toprak hediye etti. Çiftlikköy Belediyesi'nin kendi tesislerinde deniz yosunları ve evsel atıkların işlenmesiyle elde edilen kompost ürününü Çiftlikköylülere hediye eden Başkan Silpagar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutladığını dile getirdi.

Çiftlikköylülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Silpagar, “Belediyemiz olarak çevre farkındalığı konusunda pek çok çalışmamız oldu ve bunlar devam ediyor. Ürünlerin kaynağında ayrıştırılmasına yönelik olarak devam eden Ekomat Projesi, hurda ve eski park malzemelerinin yenilerek yeniden parklarda kullanılmasıyla ilgili atıkların parka dönüştürülmesi projesi, pek çok kez ödül alan Maviden Yeşile projemiz gibi geri dönüştürme projeleri, çevreyi önemseyen sahil ve peyzaj düzenlemelerimiz, yeşil alanların artırılması gibi projelerimizle Çiftlikköylülere daha yeşil, daha mavi bir ilçe sunmak için bizler elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Doğaya, ekolojik dengeye zarar vermeden, sağlıklı, temiz ve çevre ile dost bir yaklaşımla Çiftlikköyü'müzü geliştirmek dileğiyle tüm hemşerilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Çiftlikköylülere 500 gramlık paketler halinde hediye edilen organik toprakların belediyenin kendi tesislerinde üretildiğini hatırlatan Silpagar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde belediyemiz kompost tesisinde ürettiğimiz organik toprakları, Engelsiz Kafe'nin yanında açmış olduğumuz standta hemşerilerimize hediye ettik. Tesislerimizde yılın her döneminde talep edenler için ücretsiz olarak paket kompost dağıtımımız sürüyor. Bu örnek projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.