Başkan Tutuk, içme suyu ana ishale hattı yapım çalışmalarını inceledi

Yalova tarihinin en büyük projelerinden olan 500 milyon lira maliyetli ‘İçme Suyu Ana İshale Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, projede gelinen son aşamayı yerinde inceledi.

Tutuk, sağladıkları mali disiplinin de etkisiyle Yalova tarihinin en büyük yatırımını başladıklarını söyledi. Projede gelinen son durumu incelemek üzere teknik gezi gerçekleştiren Tutuk, ilgili birimlerden bilgi aldı. Tutuk, 70 kilometrelik ana isale hattıyla ilgili çalışmaların iki noktada devam ettiğini, nisan ayında ise çalışmaların üç koldan sürdürüleceğini bildirdi. Şu ana kadar 4 bin 700 metrelik ana hattın döşendiğini bildiren Başkan Tutuk, bu çerçevede su depolarının da yapımının başladığını söyledi. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) malzemelerin montesiyle ilgili de ayrı bir ekibin kurulacağı bilgisini veren Tutuk, önümüzdeki günlerde projeyle ilgili ivmenin artacağını söyledi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Tutuk, “Projemizle 70 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. Bu proje ile sudaki kayıp kacağın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana hattın tamamlanmasının ardından şehir içi 550 kilometrelik içme suyu hattının da yenilenmesini sağlayacağız. Yalova'mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalar hızla, devam ediyor. Yalova'mızda 1999 depreminden sonra ana su hattımız 20 yerden patlamış durumda. Dolayısıyla büyük kayıp kaçağımız var. Hem bunu önleyeceğiz hem de Yalova'mız 50 yıllık eski borulardan kurtulacak. Su tasarrufunun büyük önem kazandığı günümüzde, kayıp kaçağın da önüne geçecek olan bu hat ile sürdürülebilir su kullanımını sağlayacağız. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız ile Yalova'da yıllardır çözüme kavuşmayan bir sorunu daha çözeceğiz. Her zaman dediğim gibi Yalova'mızın bir gün bile kaybedecek zamanı yok” diye konuştu.

Öte yandan teknik geziye başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Volkan Dadaloğlu da katıldı.