Başkan Tutuk, “Sen ben yok, Yalovaspor var”

Geçtiğimiz günlerde alınan kararın ve yapılan kongrenin ardından kolları sıvayan Yalovaspor Yönetimi, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un vermiş olduğu destekle kısa zamanda büyük bir yol kat etti. Faruk Yiğit'i Yalovaspor'un başına getiren yönetim ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Bununla birlikte Yalovaspor tesislerinde ise yenileme çalışmaları başlatıldı. Anlaşmaya varılan ve anlaşma aşamasında olunan futbolcularla bir araya gelinerek şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar hakkında istişare yapıldı. Yalovaspor Tesislerinde Başkan Tutuk'un da katılım sağladığı programda Başkan İsmail Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Faruk Yiğit ve futbolculara Başkan Tutuk, tarafından güven aşılandı.

“Yalovaspor'un başarılı olacağına inanıyorum”

Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Tutuk, Yalovaspor'un başarılı olacağına inandığını belirtti. Başkan Tutuk, “Yalova, Marmara Bölgesi'nde etki alanı küçük ama bir o kadar da büyük bir ildir. Biz gerekirse tüm tuşlara basar ve tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Ama öncelikle sizlerin inancı, Faruk Yiğit hocamızın tecrübesiyle ve Yalovaspor Yönetiminin azmiyle hedeflerimize bir bir geleceğiz. Bizim de elimizde sihirli değnek olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim yapacağımız önce süper amatörden çıkmak ve ardından hedef olarak belirlediğimiz 3. Lige gelince ise kendimize yeni hedefler koymak olacak. Biz bu inanca sahibiz. Ben buna inanıyorum. Sizin de inanıp istemeniz lazım. Ben de milli sporcuyum. Dolayısıyla sporcu ahlakı bende de var sizde de var. Koymuş olduğumuz hedefleri beraber başaracak güçteyiz. Hocamızın da tecrübeleri tartışmaya kapalı. Sadece bu tecrübelerini sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Ben bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Bu şehir de bize inansın, güvensin. Yalovaspor hepimizin. Sen ben yok, Yalovaspor var” dedi.

“Yalovaspor'u hak ettiği konuma getireceğiz”

Başkan Tutuk'un ardından bir konuşma yapan Yalovaspor Teknik Direktörü Faruk Yiğit ise, “Başkanımızın pozitif düşünceleri, inancı ve desteklerini boşa çıkartmayacağız. Allah'ın izniyle biz de elimizden geleni yapacağız ve Yalovaspor'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz” diye konuştu.

Sporcularla da tek tek tanışan Başkan Tutuk, sahaya girerek burada teknik ekip ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.