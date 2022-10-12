Başkan Vekili Tutuk kadın girişimcilerle bir araya geldi

Yalova Belediyesi koordinesinde Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de aralarında olduğu kuruluşların birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde kadın kooperatiflerine eğitim verilecek. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Tutuk ile eğitim öncesinde girişimci kooperatif üyesi kadınlarla bir araya geldi. Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek de iştirak etti.

Programda konuşan Başkan Vekili Tutuk, “Sizlerle tanışmak, sizleri tanımak, şehrin istihdamına katkı sağlayacak olan siz değerli kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelmekten ötürü mutluluğumu ifade etmek isterim. Şehrimizde girişimci ruhu artırmak için çalışmaya özen gösteriyor, bu konuda kadınlarımızın öncü olduğuna inanıyorum. Çünkü kadın elinin değdiği her iş güzelleşir. Şehrimize katma değer katacak tüm çalışmalara, imkanlar dahilinde Yalova Belediyesi olarak destek vermeye hazırız” dedi.